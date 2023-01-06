Sayan ve Gayretli, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri Numan Özçetin Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar, Mehmet Ünal ve Çağrı Yaşar ile kooperatif üyeleri ve çalışanları tarafından karşılandı. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, dernek yönetim kurulu üyesi Uğur Urhan, Ziraat Odası Başkan Vekili Hayati Serbes ile sanayi esnafından Adem Kabadayı’nın da eşlik ettiği ziyaret sırasında oda başkanlarına kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, 2018 yılında kurulan kooperatif inşaatında çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini anlattı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ise, böyle bir sitenin Çorum’a kazandırılıyor olmasının sevindirici olduğunu dile getirdiler. Çorum esnafı için büyük şans, Çorum ekonomisi için de büyük bir kazanç olarak gördükleri Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’ndeki çalışmalardan dolayı kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri ile başarılı bir şekilde projeyi hayata geçiren müteahhit firmayı tebrik eden Sayan ve Gayretli, yapılan yeni işyerlerinin Çorum esnaf ve sanatkarlarına hayırlı uğurlu olmasını dilediler.

(Haber Merkezi)

