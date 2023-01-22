Fındıkcı, Jeofizik Mühendisi Emre Yaşar ile birlikte Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Milletvekili Ceylan’a Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, kooperatif inşaatında çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. 600’ün üzerinde esnafın işyeri sahibi olacağı Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin bugünlere gelmesinde Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın çok büyük desteğinin olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Fındıkcı, “Çorum’un her sorunu ile yakından ilgilenen Sayın Milletvekilimize, kooperatifimiz ile ilgili de ne zaman ihtiyaç duysak hep yanımızda oldu. Son olarak da inşaat sahamızda elektrik hatlarının yer altına alınması ve aydınlatma çalışmalarında Sayın Milletvekilimizin büyük emeği olmuştur. Kendisine tüm kooperatif yönetimi ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi gibi bir eserin Çorum’a kazandırılıyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çorum’a yapılan her türlü hizmeti ve yatırımın biz yanındayız. Zanaatkarlar Kooperatifi de esnaf ve sanatkarlarımız açısından önemli bir proje. Bu projeyi hayata geçiren başta kooperatif başkanı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve müteahhit firma yöneticilerini tebrik ediyorum. Şu anda kooperatif inşaatının geldiği nokta bizleri sevindiriyor. İnanıyorum ki, kooperatif inşaatları planlamalar doğrultusunda en kısa sürede bitirilecek ve Çorum esnaf ve sanatkarı işyerlerine kavuşacaktır. Bu noktada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizler de Çorum’a yapılan tüm yatırım ve hizmetlerde olduğu gibi Zanaatkarlar Kooperatifi için elimizden gelen katkıyı vermeye her zaman hazırız” diye konuştu.