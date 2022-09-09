AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte önceki gün sabah saatlerinde S.S. Çorum Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaat sahasına giden Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı burada Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Alihan İdikut, Denetim Kurulu üyeleri Halit Bektaş, Ali Okur ve Yunus Türkoğlu, yüklenici firma yöneticisi İrfan Yaşar, PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Avukat Ahmet Ünal, Odun ve Kömürcüler Dernelk Başkanı Osman Şahin, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Ülkenpınar Köyü Muhtarı Mecit Yaşar, Boğabağı Köyü Muhtarı Mehmet Tüfekçi, kooperatif üyeleri ile çalışanlar karşıladı.

Ziyaret sırasında Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya kooperatif hakkında ve inşaat çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ndeki çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, kooperatif başkan ve yönetimi ile yüklenici firma yöneticileri kutladı. Kaya, ziyaretlerinin amacının kooperatif olarak varsa sorunları dinlemek, yapılan güzel işler için teşekkür etmek ve kooperatif yönetimi ile beraber olmak için geldiklerini söyledi.

Çorum’un sanayi ve üretim şehri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Kaya, hem makine sanayinde hem de yedek parça sanayisinde Türkiye’nin lokomotifin başşehri olduğunu ifade etti.

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin de Çorum sanayisinin lokomotifi olma yolunda ilerlediğini kaydeden Kaya, “ Çorum’da üretim gün geçtikçe daha çok artıyor, bunun içinde ihracat daha önem kazanıyor. Bu nedenle bir çok iş kolundan oluşan Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaatlarının büyük oranda tamamlanmış olduğunu görüyoruz” dedi.

Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin çalışmalarının gurur verici olduğuna vurgu yapan Kaya, “Devler eli değmeden, müteşebbislerin oluşturduğu ve kendi öz kaynakları ile yapılan bir iş olduğu için daha çok gururlanmamıza vesile oluyor. Bu işler sizlerin destekleri ile gücü ile oluyor, bizler milletvekili olarak, bürokraside ve başka alanlarda, belediyede kısacası her konuda bu tür oluşumların yanındayız” diye konuştu.

Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın 14 Eylül’de Çorum’a geleceğini açıklayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, meslek grupları ve kooperatiflerle toplantı yapacağını ifade etti. Çorum’un kendi imkanları ve kaynakları ile büyüyen, gelişen bir şehir olduğunu tekrarlayan Milletvekili Kaya, devletin teşviklerinde ve projelerinden faydalanan, çok ortaklı yapıların olduğu şehirlerden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Kaya, ayrıca Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin profesyonel yöneticiler ile çok ortaklı işlerin daha iyi yapıldığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çorum’a yakışan çok ortaklı bir projenin hayata geçirilmesinde büyük katkısı bulunan kooperatif başkan ve yönetimi ile müteahhit firma başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Kaya, Zanaatkarlar Kooperatifi’nin hizmet sektörünün yanısıra üretimden istidama kadar pek çok konuda Çorum’a önemli katkılar vereceğine vurgu yaptı.

(Volkan SINAYUÇ)