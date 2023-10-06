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Halk Bankası Bölge Ticari Bölüm Müdürü İlknur Başak, Halk Bankası Sanayi Şube Müdürü Fatih Kızıltepe ve Halk Bankası Sanayi Şubesi Ticari Müşteri Temsilcisi Akın Ateş, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Bölge Müdürü Şeker, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ile görüştü.

Zanaatkarlar Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin genel durumu ve gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

2018 yılında kurulmuş olmasına rağmen son yıllarda inşaat seviyesinde büyük bir gelişme gösterdiklerinin anlatan Mustafa Fındıkcı, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde yapım aşamasında yüzde 50 seviyesinin üzerine çıktığını vurguladı. yönetim kurulu ve yüklenici firma yönetici ve çalışanlarıyla birlikte ile gece-gündüz demeden, kooperatif ortaklarının kendilerine duyduğu güvenin karşılığını vermeye çalıştıklarının kaydetti.

Pandemi süreci ve ardından yaşanan dünya genelindeki ekonomik sıkıntılara rağmen kooperatif inşaat alanında çalışmanın hiç durmadığının dile getiren Mustafa Fındıkcı, son zamanda ülke genelindeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklı maliyet artışlarına rağmen de çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerinin ifade etti.

Fındıkcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halk Bankası Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Şeker ve beraberindekilere teşekkür etti.

Halk Bankası’nın ağırlıklı olarak esnaf dostu bir banka olduğunun altını çizen Halk Bankası Bölge Müdürü Şeker, Çorum esnafının da kendilerine ihtiyaç duyduğu her zaman yanında olduklarının kaydetti. Zanaatkarlar Kooperatifi gibi bölgenin en büyük ve en kapsamlı sanayi sitesinin Çorum’a kazandırılıyor olmasının Çorum esnafı açısından da büyük bir şans olduğunu dile getiren Şeker, her geçen gün büyük aşama kat edilen sanayi sitesindeki gelişmenin ve biran önce tamamlanarak faaliyete geçirilmesinin esnafa hizmet veren banka olarak kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Halk Bankası Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Şeker, başarılı çalışmalarından dolayı Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Fındıkcı nezdinde böyle bir projenin hayata geçirilmesi noktasında emeği geçenleri kutladı.