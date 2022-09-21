MHP heyeti, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri Numan Özçetin Yalçın Keşçi ve Alihan İdikut, Denetim Kurulu üyesi Halit Bektaş, müteahhit firma yöneticileri ve çalışanları tarafından karşılandı.

MHP Meclis Üyesi Güloğlu ve eski İl Başkanları Esenyel ile Lek’e ziyaret sırasında Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Kahveciler ve İnternetciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sobacılar ve Çilingirler Odası Başkanı Hasan İlhan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Muhtarı Boğabağı Köyü Muhtarı Mehmet Tüfekçi, eşlik etti.

Zanaatkarlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, yapılan çalışmalar ve kooperatifin genel durumu hakkında bilgiler verdi. Fındıkcı, 2018 yılında kurulan kooperatifin özellikle de son yıllarda yaşanan pandemi süreci ve ekonomik sıkıntılara rağmen çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini anlattı.

MHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu ve eski il başkanları hüseyin Esenyel ve İsmail Lek, böyle bir sitenin Çorum’a kazandırılıyor olmasının sevindirici olduğunu dile getirdiler. Çorum esnafı için büyük şans olarak gördükleri Zanaatkarlar Yapı Kooperatifi’ndeki çalışmalardan dolayı kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri ile başarılı bir şekilde projeyi hayata geçiren müteahhit firmayı tebrik eden MHP’liler, yapılan yeni işyerlerinin Çorum esnaf ve sanatkarlarına hayırlı uğurlu olmasını dilediler.

(Volkan SINAYUÇ)

