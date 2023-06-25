Gülüm Düğün Salonu’nda yapılan genel kurula üyelerin ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce üyenin bizzat geldiği genel kurulda Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Koca ile birlikte bazı muhtarlar da katıldı. Genel kurulda divan Av. Gazi Atmaca ve Salim Oral’dan oluştu.

OYBİRLİĞİ İLE TÜM MADDELERE ONAY

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda 2022 yılı yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporu, 2022 yılı finansal tablolar ayrıntılı bir şekilde üyelere anlatıldı. 2022 yılı bilançosunun toplam 167 milyon 615 bin 642 TL olduğu açıklanırken, tüm raporlar oybirliği ile kabul edildi.

BİR YILLIK BÜTÇE 112 MİLYON LİRA

Yönetim kurulu raporlarının ibrasından sonra ise gündemde yer alan üye aidatlarının belirlenmesi ve tahmini bütçe maddeleri de genel kuruldan geçti. Kooperatifin tahmini bütçesi gelirler ve giderler eşit bir şekilde planlanarak 112 milyon 200 bin 586 TL olarak belirlendi.

Toplantıda Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı tarafından üyelere inşaat seviyesi ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

