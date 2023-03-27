Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına gelecek olan artışa ilişkin Meclis süreci devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 lira olarak Nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, bu zamdan 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını da belirterek: “Tüm emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde de artış yaşanacak. 1100 lira olan bayram ikramiyeleri 2 bin liraya yükseltilecek. Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin maaş hesaplarına aktarılacak” dedi.

