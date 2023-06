Coşgunsu mesajında, vatan topraklarının kurtuluşu ve bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımızı söyledi.

Milletimizin tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermediğini ve bu uğurda her türlü mücadeleyi göze aldığını ifade eden Barış Coşgunsu, “Esarete karşı boyun eğmeyen milletimiz, başlattığı Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlık ideali etrafında kenetlenerek, eşsiz zaferler kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine yayılarak 30 Ağustos’ta kazanılan zaferle başarıya ulaşmıştır” dedi.

Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği sarsılmaz azmi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bu zaferin bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarından birisi olduğunu altını çizen Coşgunsu, Türkiye’nin milli ve şanlı bir tarihe sahip olduğunu dile getirdi.

Barış Coşgunsu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferlerden ilham alarak, demokrasimizi güçlendirmek ve ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz milletimiz ve Türk silahlı kuvvetlerimiz her zaman kahramanlık destanları yazmış ve hiç bir zaman bir gücün esareti altına girmemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum.” (Haber Merkezi)