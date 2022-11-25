Zafer Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Doğan, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman'ın katılımıyla Ekonomi Çalıştayı düzenleneceğini bildirdi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00'te düzenlenecek çalıştayda Zafer Partisi’nin ekonomik programının anlatılacağını ve katılımcıların sorularının yanıtlanacağını aktaran Doğan, “Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Dr. Yaman'ın katılımıyla bilim, birlik ve barış önceliğindeki kültür şehri Çorum ilimizde partimizin ekonomi programı sunumunun yapılacağı halk çalıştayına tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

