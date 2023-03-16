Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan milletvekilliği genel seçiminde Zafer Partisi’nden milletvekili olmak için aday adaylığı başvurularının başladığını belirterek son başvuru tarihinin 21 Mart 2023 günü olduğunu duyurdu.

Zafer Partisi’nde milletvekili aday adaylığı aidatının 5 bin TL olarak belirlendiğini, 25 yaş altı gençler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlardan aday adaylığı için 1000 TL alınacağını belirten Bedii Onan, eksik evrak içeren dosyaların kabul görmeyeceğini de dile getirdi.

Zafer Partisi İl Başkanı Onan milletvekili aday adaylığı için eksiksiz doldurulması gereken evrakları da şu şekilde açıkladı: “1. Genel merkeze hitaben internet sitesinden indirilecek olan aday adayı başvuru dilekçesi ve formu; 2.Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden); 3.Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak); 4.Nüfus cüzdanı sureti (T.C Kimlik Numarasını gösterir şekilde); 5.Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak); 6.Ziraat Bankası Balgat / Ankara Şubesi IBAN NO: TR 9800 010013959748 8685 5009 nolu ZAFER PARTİSİ Genel Merkez hesabına başvuru aidatı yatırıldığını gösterir banka dekontu (Banka dekontuna aday adayının T.C. Kimlik Numarası ve adresi de yazılacak.); 7.Dört adet vesikalık fotoğraf; 8.Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi (Kamu görevlileri için istifa dilekçelerinin alıntı belgesi, parti yöneticilerinin ise istifa dilekçelerinin fotokopisi) ve 9.Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlık Kurulu Rapor’ fotokopisini de ekleyecektir”

(Volkan SINAYUÇ)

