Zafer Partisi ve Zafer Partisi’nin Gençlik teşkilatı olan Ayyıldız Hareketi tüm Türk gençliğini 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü Çanakkale Savaşı'nın üçüncü cephesi olan Anafartalar’da biraraya getiriyor.

19. Tümen Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’in Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandığı gün olan 8 Ağustos 1915 gününün önem ve hatırasını yaşatmak için yapılan hatırayı yâd ederek milli bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen programa Zafer Patisi Çorum teşkilatları da araç kaldıracak.

Çorumlu gençleri programa davet eden Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, program için araç tahsisi yaptıklarını vurgulayarak programa katılmak isteyen gençleri partileri ile iletişime geçmeye davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)