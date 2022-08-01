Zafer Partisi ve Zafer Partisi’nin gençlik teşkilatı olan Ayyıldız Hareketi bütün Türk Gençliğini 8 Ağustos’ta Çanakkale Savaşı'nın üçüncü cephesi olan Anafartalar’a bekliyor.

19. Tümen Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal’in Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandığı gün olan 8 Ağustos 1915 gününün önem ve hatırasını yaşatmak için yapılan hatırayı yâd etmek ve milli bilinç oluşturmak amacıyla Zafer Patisi Çorum teşkilatları Anafartalar’a Çorumlu gençleri götürmeye hazırlık yapıyor.

Zafer Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Anafartalar grup komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey; verilen emir gereği bölgeye ulaşır ulaşmaz, Anzak kuvvetlerine karşı ertesi sabah mevcut kuvvetler ile, 9 Ağustos 1915 günü şafak vaktinde taarruza geçmiş, aynı sıralarda Osmanlı kuvvetleri taarruz için ilerleyen İngiliz 9. Kolordusu'nun iki tümeninin ilerleyişini durdurmuş, Osmanlı ordusu akabinde taarruza geçerek İngiliz kuvvetlerini denize doğru püskürtmüş, öğleden hemen sonra İngiliz 9. Kolordusu, ihtiyatta tuttuğu destek tümenini ateş hattına sürerek İngiliz kuvvetlerini sahilde tutmayı zoraki başarabilmişti.

İngiliz genelkurmay arşivlerinde bulunan raporlara göre yaşanan süngü taarruzunun ‘İlahi bir hücum’ olarak değerlendirildiği, İngiliz Time dergisinde yayınlanan bir makalede ‘Devler ülkesinde, devler savaşı’ denilen asil Türk milletinin vatan savunmasının tezahür ettiği önemli bir geceyi ve mücadeleyi anmak, hatırlamak ve hatırlatmak Zafer Partisi ve Ayyıldız Hareketinin temel vazifesidir.

Zafer Partisi ve Ayyıldız hareketi bu kutlu mücadelenin ve Anzak ordusunun püskürtüldüğü günün önemini tüm Türk gençliğine hatırlatmak ve hisleri canlı tutmak amacıyla tüm Türkiye genelinden iştirak edecek gençleri Çanakkale savaş alanı ve şehitliklere bekliyor.

Anafartalar programı 8 Ağustos gecesi saat 20.00 da Anafartalar’da başlayacak, gençlerimiz geceyi şehitlerimiz ile birlikte geçirecek, aziz topraklarımızda çarpan kalpleri dinleyecek ve 9 Ağustos 2022 şafak saatinde siperlere doğru hareket edilecektir. İngiliz subayın ifadesi ile ‘Dağlar Türk doğuracak’, Türk Gençliği aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anacaktır.

Zafer Partisi ve Ayyıldız hareketi Çorumlu gençleri bu anma gecesinde, ülkemizin dört bir tarafından gelecek gençler ile buluşturmak için çalışmalara başlamıştır. Geziye iştirak edecek gençlerimizin Zafer Partisi binasına gelerek bilgi vermeleri yeterli olacaktır.” (Haber Merkezi)