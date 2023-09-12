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Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan Zabıta Teşkilatı, bu yıl 197. kuruluş yılını kutluyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Zabıta Teşkilatının kuruluşu nedeni ile Zabıta Müdürlüğü personeliyle yemekte buluştu.

Zabıta teşkilatının 197’inci yılının kutlandığını belirten Başkan Aşgın, “Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için gecesini gündüzüne katan Zabıta Teşkilatımızın 197. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kutlu olsun.” dedi.

Zabıta teşkilatının şehrin esenliğini ve güvenliğini sağlayan önemli teşkilatlardan biri olduğuna işaret eden Aşgın, “Zabıta teşkilatı 1826’da kurulan en köklü teşkilatlarımızdan bir tanesidir. Osmanlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne armağan ettiği en eski ve en kadim kuruluşlardan birisidir. 2 asra yakın zamandır zabıta teşkilatları hizmet etmektedir. Bugün de böylesine güzel bir şehirde, böylesine güzel insanlara hizmet etmeyi bizlere nasip eden rabbimize hamd ediyorum.” dedi.