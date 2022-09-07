Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na bağlı Tüm Bel-Sen Çorum Şubesi 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum Belediyesi’nde görev yapan tüm zabıtaların haftasını kutladı.

Tüm Bel Sen Çorum Şube Yönetim Kurulu tarafından 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıtalar Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada; zabıtaların bir çok sorunu bulunduğuna dikkat çekilirken, sorunlarının çözümünün örgütlü mücadeleden geçtiği vurgulandı.

“Sendikamız, zabıta olarak görev yapanların sorunlarını, işkolundaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve her zeminde gündem yapıyor. Ancak maalesef sorunlara henüz çözüm bulunabilmiş değil. Sorunları çözmek yerine, hafta kutlamaları ile sorunlardan sıyrılmak mümkün değildir” denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, yerel yönetimlerde kolluk gücü olması yanında, imardan çevre sağlığına, sağlıktan kentin estetiğine kadar üzerine birçok görev yüklenen zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında saldırıya uğramakta, yaralanmakta, kimi zamanda yaşamlarını yitirmektedirler. Tüm bu işler yetmiyormuş gibi asli görevlerinin arasında yer almayan birçok işi yapmaları istenmektedir.

Zabıtaların yaşadıkları bu sorunların hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafından sürekli görmezlikten gelinmesi sorunları kangrenleştirmiştir. Göstermelik kutlamalar ile sorunlar perdelenmiştir.

“SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN GEÇER’

Sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Sendikamız, zabıta olarak görev yapanların sorunlarını, işkolundaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve her zeminde gündem yapıyor. Ancak maalesef sorunlara henüz çözüm bulunabilmiş değil. Sorunları çözmek yerine, hafta kutlamaları ile sorunlardan sıyrılmak mümkün değildir.

Sendikamızın temel taleplerinden olan, halen 10 hizmet sınıfı olarak sınıflandırılan 657’deki sınıflandırmaya 11. Hizmet Sınıfı olarak “Zabıta Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasıdır. Bunun yanında fazla mesai sorunu zabıta arkadaşlarımızın yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Yaptıkları işin gereği olarak sağlık ve hayat riski taşımaları onlara ek bir ödeme yapmayı gerekli kılmaktadır. Ağır yıpranmaya neden olan işler arasında sayılması gereken zabıta hizmetlerinin fiili hizmet zammından yararlanmaları ve yıpranma hakları tanınmalı, ayrıca alınan tüm ek ödemelerin de emekliliğe sayılması gerekmektedir. Bu ve benzeri taleplerimizin gerçekleştirilmesi için mücadeleyi birlikte vermekten başka bir yol yoktur. Sorunlarımızın çözümü örgütlü mücadeleden geçer.”

(Haber Merkezi)

