Edremit Belediyesi’nin desteklediği kitap fuarının koordinatörlüğünü gazeteci-yazar Necdet Saraç, sekreterliğini ise Çorumlu hemşehrimiz Birsen Teymir Saraç üstlenmişti.

9 gün süren fuara 60’a yakın yayınevi, 200’e yakın yazar katıldı, 40 civarında söyleşi yapıldı. Ziyaretçi sayısı 100 binin üzerindeydi. Biz de, özel davetli olduğumuz fuarda canlı performansımızla yer aldık.

Fuarın onur konuğu Prof.Dr. Emre Kongar idi. Prof.Dr. İlber Ortaylı, tarihin sayfalarından gençlere seslendi. Sinan Yağmur, Neşet Ertaş’ın yaşantısını “aşkla” anlattı. Sinan Meydan’ın efelerin kahramanlık öyküleri, İnci Aral’ın edebiyat ve kadın söyleşisi, Elif Tataroğlu’nun Bahriye Üçok araştırması izlenmeye değerdi. Ataol Behramoğlu şiirleri ile büyülerken, Metin Uca’nın tek kişilik gösterisi de etkinliğe damga vurdu.

Yüzbinlerin düşünceye, kitaba, sanata değer verdiğini gözlemleyerek mutlu olduk, umutlandık.

Prof.Dr. İlber Ortaylı, söyleşi sırasında…



