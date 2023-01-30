İlimiz Mecitözü ilçesine bağlı Kayı Köyü’nde 1985 yılında dünyaya gelen Yusuf Suna, Esenyurt CHP İlçe Teşkilatı’nda Gençlik Kolları ve delegelik gibi görevlerde bulunurken, şimdi de memleketi Çorum için kolları sıvadı. Yusuf Suna'nın önümüzdeki günlerde Çorum ile ilgili proje ve etkinlikleri duyurmak adına Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı'nda ve doğup büyüdüğü ilçe olan CHP Mecitözü İlçe Başkanlığında geniş kapsamlı basın açıklaması yapması ve projelerinin slayt ve görselini Çorum kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kollarında görev alan ve CHP Örgütü tarafından sevilen bir kişilik olan Yusuf Suna, İstanbul'dan aday olmamasını ve yerine doğduğu topraklar olan Çorum'u seçmesinin nedenini ise şöyle açıkladı: “Doğduğum topraklara borcum var. Çorum'un daha iyi yerlerde olması için, Çorum'un daha iyi alanlarda isminin telaffuz edilmesi için ve Çorum'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genç bir sesi olabilmek için bu göreve talip oldum. Bizler bu topraklarda etnik köken, kimlik ayrımı yapmadan hiç kimseyi dışlamadan 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun olması için var gücümüzle çalışacağız.

Bu bağlamda Çorum'un 1 olan milletvekili sayısını 3'e çıkartarak dünyanın merkezi haline gelen, Anadolu Bölgesi'nin incisi olan, mevcut iktidar tarafından yatırımlardan mahrum bırakılan Çorum'un sesi olmak için sahalarda olacağız. ‘Ben’ kimliği ile değil ‘biz’ kimliği ile toplumsal hareket ederek Çorum'un huzur içinde isminin daha iyi yerlerde olması için, sanayisinin daha iyi kalkınabilmesi için, mevcut iktidara oy vermeyen köylere sahip çıkabilmek için ateşten gömlek olan bu onurlu mücadelede bende varım diyorum.

Çorum'un birlik ve beraberliğini koruyabilmek için, insanların huzur ve gelir düzeyinin artmasından yana çalışmalar yapabilmek için, tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getiren iktidara ‘dur’ diyebilmek için, bu topraklara bir ‘Kemal’ lazım. Nasıl ki 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'daki başarıyı hazmedemeyenlere büyük bir ders verdiysek 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacağını ilan ediyoruz. Çorumlu genç bir kardeşiniz olarak milletvekili aday adayı olarak bu onurlu mücadelede ben de varım diyorum.”

Yusuf Suna, evli ve 2 çocuk babası.

(Haber Merkezi)

