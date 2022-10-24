TVF Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 4.hafta maçında sahasında Diyarbakır temsilcisi Yenişehir Belediyespor’u 3-0’la geçen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde antrenör Yusuf Biçer açıklamalarda bulundu. Yenişehir Belediyespor’un iyi bir takım olduğunu ifade eden Biçer, böyle bir takım karşısında haklı ve harika bir galibiyet aldıklarını da belirtti. Lig’de kolay maç olmadığının da altını çizen deneyimli antrenör, “Her hafta zorluk derecesi üst düzey olan maçlar oynuyoruz. Çok kaliteli ve özel bir ekibe sahibiz. Her müsabakada yüreğini ortaya koyan kardeşlerimizle çok önemli bir seri yakaladık. İnşallah bu almış olduğumuz seri ile birlikte yolumuz daha da açık olacaktır. Önceki maçlara göre daha fazla blok sayısı ürettik. Serviste risk alıyoruz. O nedenle servis hatası çok yapıyoruz. Maçın her anında iyi savunma yaptık diyebilirim. 3. setin son bölümünde biraz strese girdik. Seyircimizin desteğiyle bu bölümü de güzel atlattık.

Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Onlarla kesinlikle daha da güçlüyüz. Onların gurur duyacağı bir ekip oluşturduk. Biz de seyircimizle gurur duyuyoruz. Hedeflediğimiz yere tüm Çorum olarak ulaşacağız. Tribünde büyüğü küçüğü birçok seyircimiz vardı. Rehabilitasyon merkezinden gelen kardeşlerime de ayrıca çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

