Ziyarette Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Ahlatcı, “Geçmişten bugüne köprü vazifesi gören, milli ve manevi değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan büyüklerimize her zaman minnettarız” dedi.

Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi sakinlerinin yanı sıra çalışanlarla da sohbet eden Ahlatcı, pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı huzurevi personeline teşekkür etti.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, huzurevi ziyareti sonrasında, kendi kendine okuma yazmayı öğrenen, daha sonra eğitim hayatında birçok başarıya imza atan Esma Dalgıç’ı ziyaret etti.

Ahlatcı, “77 yaşındaki Esma teyzemizin azmi, mücadelesi ve eğitime olan tutkusuyla Türk kadınının ne kadar azimli ve kararlı olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ziyaretleri esnasında, İl Başkan Yardımcıları Kadriye Taşdemir, Adife Kanar ve Sedat Partici eşlik etti.

(Haber Merkezi)