Mesajında “Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” ifadelerini kullanan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı “Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatanımızın her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür” dedi.

Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen milletimizin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını, bu fedakârlığın karşılığında ise girdiği her mücadeleden zaferle çıktığını hatırlatan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “İstiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan aziz Milletimizin kahraman evlatları, şanlı tarihimizin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazmış bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla; vatanı, milleti, bayrağı ve tüm kutsal değerleri için şehitlik ve gazilik onuruna kavuşmayı mukaddes bir değer olarak gören şehitlerimiz ile gazilerimiz ve onların bizlere emaneti olan ailelerine devletimizin ve milletimizin gönül kapıları her zaman sonuna kadar açık olacaktır” şeklinde konuştu.

Yusuf Ahlatcı bu duygu ve düşünceler içinde başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anarken, vatanın bölünmez bütünlüğü için canları feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerle ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle andığını, hayatta olan gazilerin de günün tebrik ederek huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilediğini vurguladı.

(Haber Merkezi)