“Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiline ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını” belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Rabbimizin rahmeti ve nimetinin tecelli ettiği, dert, bela ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat Kandili, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat be kat mükâfatlandırdığı mübarek gecelerden birisidir. Bizler için böylesi önemli bir gece toplumsal sorumluluklarımızın farkına varıp hoşgörü içerisinde aramızdaki gönül bağlarını pekiştirmek, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi adına önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bu duygu ve düşünceler içerisinde Berat Kandili’nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin ve saygının hakimiyetine vesile olmasını diliyor; başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

