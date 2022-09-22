Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı il merkezi ve ilçelerdeki öğrenci yurtlarında çalıştırılmak üzere Çalışma ve İş Kudumu (İŞKUR) tarafından “Toplum Yararına Program (TYP) uygulanacağı açıklandı.

İŞKUR ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında 14 Eylül’de imzalanan protokol uyarınca yurtlarda 5 ay süreyle görev yapmak üzere 37 personel alınacağı, programın 3 Ekim 2022 günü başlayarak 28 Şubat 2023 günü sona ereceği ve başvuruların bugün saat 24.00’e kadar Alo 170 iletişim hattı veya İŞKUR’un e-şube internet sitesi üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.

TYP’ye seçilecek kişilerin başvuruların ardından noter kurası ile yapılacağı, program uyarınca bu kişilerin yurtlarda temizlik ve barınma şartlarının iyileştirilmesini katkı sağlayacağı, program süresince asgari ücret alacakları, finansmanının da İŞKUR tarafından karşılanacağı, başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak, Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) Emekli ve malul aylığı almamak ve son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak şartlarının arandığı da bildirildi.

Buna göre geçici iş için başvuranlar arasında 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda kura çekiminin gerçekleştirileceği de açıklandı.

(Volkan SINAYUÇ)

