Pasaport kaydı için Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan gibi ülkelerde adeta iPhone turizmi oluşmuştu. Çıkan haberler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, cep telefonlarına ilişkin yeni düzenlemeyi Kasım ayında hayata geçiriyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı ile 1 Kasım'dan itibaren artık yolcuların yurt dışından getirdiği cep telefonları takip altına alınıyor. Uygulama ile yolcuların 3 yılda birden fazla cep telefonu getirmesinin önüne geçilecek.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kişisel eşya muafiyeti çerçevesinde yurt dışından gelen yolcular, üç takvim yılında bir adet cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebiliyor. 30 Mayıs 2019 tarihinde getirilen düzenleme ile süre iki takvim yılından üç takvim yılına çıkarılırken, ayrıca yurt dışından getirilen telefonlar için "yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı” da eklendi. Söz konusu uygulama gereği yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limiti olan üç takvim yılında bir adet teknik takibini mümkün kılmak için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma çerçevesinde yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli Gümrük Muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak, kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek.

(Haber Merkezi)

