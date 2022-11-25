Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Ekim ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 101,19 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 107,98, imalatta yüzde 103,72 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 112,88, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,98, enerjide yüzde 165,85, sermaye malında yüzde 96,16 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,17 azalış, imalatta yüzde 1,37 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,72, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,50, enerjide yüzde 0,93, sermaye malında yüzde 1,97 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

(Uğur GÖRKEM)

