Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Batman Petrolspor maçında da Çorum FK’yı yalnız bırakmadı.

Şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-siyahlı ekibin tüm iç saha maçlarını izleyen ve sevinçlerine ortak olan Belediye Başkanı Aşgın, 1-0 geriye düşülen ve 4-1 kazanılan Batman Petrolspor maçında da protokol tribünündeki yerini aldı. Maçtan sonra takımı ayakta alkışlayan Aşgın, sosyal medya hesabından da kutlama mesajı yayınladı. Aşgın, “Batman Petrolspor karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Çorum FK’mızı yürekten kutluyorum. Oyuncularımıza, teknik ekibe, yöneticilerimize ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)