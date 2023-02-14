1997-2003 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan hemşehrimiz Doç. Dr. Halil Yurdakul Yiğitgüden’in “Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının Yaşanan Tarihi” isimli kitabı Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) ve Terazi Yayıncılık iş birliğiyle yayınlandı.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattının müzakerelerinde bizzat yer alan Yiğitgüden, bu kitapta, BTC projesi süresince karşılaşılan siyasi, ticari sorunların ve özel sektör çıkar çatışmalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla ahenkli ve yapıcı işbirliği ile nasıl üstesinden gelindiğini ve böyle önemli bir dış politika başarısına nasıl ulaşıldığını, ilgi çekici bir şekilde kaleme aldı.

(Haber Merkezi)

