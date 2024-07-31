Hemşerimiz Yunus Kabal’a, Türkiye Futbol Federasyon’unda (TFF) bir görev daha verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, Yunus Kabal’ı baş danışmanlık görevine atarken, Kabal, TFF’nin 28 kişiden oluşan Dış İlişkiler Kurulu’nda da yer aldı.

Bilindiği üzere Yunus Kabal basın ve spor camiasında uzun yıllardır aktif olarak görev yapıyor.

Digitürk Kurucu Genel Müdürü olan Kabal, TRT dahil bir çok televizyon kanalında önemli görevlerde bulundu. Tüm spor camiası tarafından yakından tanınan ve yaklaşık 10 yılı aşkındır da iş dünyasında üst düzey görevlerde çalışan Kabal, aynı zamanda eski bir futbolcu.

Yunus Kabal hâlihazırda LİMAK Holding Yönetim Kurulu danışmanlığı görevini de sürdürüyor.