Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi %16,5, kesilen tavuk sayısı %14,9, hindi eti üretimi %9,6 ve tavuk yumurtası üretimi %3,5 arttı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı %13,1, tavuk eti üretimi %10,8, hindi eti üretimi %9,9 ve tavuk yumurtası üretimi %0,6 arttı.

Bir önceki ay 219 bin 493 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında %14,1 azalarak 188 bin 613 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 528 milyon 58 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında %2,7 artarak 1 milyar 569 milyon 130 bin adet oldu.

(Haber Merkezi)

