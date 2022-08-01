Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler, yumurta üreticilerinin kar edemediğini söyledi.

Ekonomik sıkıntılar içinde üretimini sürdürmeye çalışan yumurta üreticilerinin krizin eşiğinde olduğunu ifade eden Erenler, girdi maliyetleri düşmezse üretimim daha da azalacağını ve fiyatlarında vatandaşa zam olarak yansıyacağını kaydetti.

Türkiye’de yumurta sektöründeki firmaların yüzde 99’unun yerli ve milli üretici olduğunun altını çizen Engin Erenler, “Bir nihai kullanıcı yumurtayı aldığında evet sadece yumurtayı kullanıyor, fakat yumurtanın yerleştirildiği viol, üzerine streçlenen şeffaf naylon ve firmanın baskı kağıdı, üzerine personel, nakliye ve şirket giderleri hesaplanınca yumurta üreticisinden ziyade yumurta üreticilerinin bu fiyatlar üzerinden dahi para kazanmaktan ziyade günü kurtardıkları aşikardır” dedi.

Yumurta sektörünün ciddi zarar ettiğini vurgulayan Engin Erenler, “Bu sebeple de yumurta tavuklarının çoğu kesiliyor ve işletmeler bir bir kapanıyor. Hammadde maliyetleri çok yükseldi ve bu şartlarda ayakta kalmaları her geçen gün zorlaşıyor” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)