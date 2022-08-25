G.U.(28) isimli genç kız, Yeniyol Mahallesi Eskisaray Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katından aşağı düşerek ağır yaralandı. Durumun ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Düştüğü yerde iki binanın boşluğuna sıkışan genç kız, İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkartıldı. Genç kız 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.