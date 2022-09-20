Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servis firmalarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Mehmet Tahtasız, “Servisçi firmaların kamudan, Milli Eğitim’den aldıkları ihaleler, enflasyon oranında ve akaryakıt zamlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır. Fiyat ve maliyet artışları sözleşmeye yansıtılmalıdır” dedi.

Turkuaz Tur firmasından Salim Koldaş ile bir süre görüşen Tahtasız, sektörün sorunları hakkında bilgi aldı. Pandemi sürecinde uzun süre kapalı kalan, iş yapamayan, sonraki süreçte ise akaryakıta, lastik ve yedek parçaya, trafik cezalarına, kaskoya, sigortaya, Bağ-Kur’a, K belgelerine gelen yüksek zamlar karşısında zor günler yaşayan servis şoförlerinin sesine kulak verilmesini isteyen Tahtasız, çok önemli bir görevi yerine getiren servis şoförlerinin sesinin duyulmasını ve acilen bir çözüm üretilmesini istedi. Tahtasız, servis şoförlerine devletten destek sağlanmasını talep etti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, “Okul servisçiliği yapan esnafımız artan girdi maliyetlerine rağmen işini yapmaya, taşımalı eğitimi aksatmamaya çalışıyor. Kendilerine uzanacak bir yardım eli bekleyen esnafın umutları tükeniyor, nefesleri bitiyor. Yetkililer ise hem öğrenci ve velilerimizi hem de şoför esnafımızı mağdur etmeyecek bir modeli hala geliştirebilmiş değil. Önerimiz odur ki; servisçilerimizden mazotta KDV ve ÖTV alınmasın. Servisçilerimizin belini büken akaryakıt fiyatlarıdır. KDV ve ÖTV sıfırlandığı taktirde, yaşanan ve yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Bunun yanı sıra kasko, sigorta, yedek parça ve zorunlu muayene ücretlerinde servisçilerimize özel en az %60 oranında fiyat indirimi yapılmalıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran toplumun her kesimini derinden etkilemeye devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kesintisiz eğitime devam edebilmeleri açısından yetkililerin bir an önce harekete geçmeleri, doğru ve yerinde adım atmaları gerekmektedir. Böylesine zor bir dönemde servisçilerimize destek olmayacaksanız, ne zaman olacaksınız? Devlet taşın altına elini bugün koymayacaksa ne zaman koyacak? Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hak haklıya teslim edilinceye kadar takipteyiz. Çocuklarımız geleceğimizdir, servisçilerimiz bizimdir” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde İl Başkanı Tahtasız’a İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ile Gençlik Kolları Temsilcisi Kıvanç Azman eşlik etti.

(Haber Merkezi)

