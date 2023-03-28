YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada dört ismin adaylığının kesinleştiğini açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından teklifte bulunma süreci sonucunda adaylardan Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 111 bin 508, Muhammet Ali Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 61, Yakup Türkal için 3 bin 137, Erkan Trükten için 2 bin 589, Tevfik Ahmet Özal için bin 544, İrfan Uzun için bin 263, Halil Murat Ünver için 538, Hilmi Özden için 478, Davut Turan için 122 olmak üzere toplamda 332 bin 156 seçmen teklifte bulunmuştur. Bu sürecin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz. Kurumumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantı sonucu 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup, karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.