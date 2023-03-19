Yeniden Refah Partisinin 1970’li yıllardaki Milli Selamet Partisi ve amblemi olan anahtar gibi 2023 seçimlerinde de anahtar bir parti durumuna geldiğini ifade eden Mehmet Aşıla, Milli Görüş düşüncesinin halkın yüksek teveccühünü kazanmasında Genel Başkan Fatih Erbakan’ın tutarlı siyasetinin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Konu ile ilgili ÇORUM HABER’e bazı açıklamalarda bulunan Mehmet Aşıla “17 Mart Cuma günü parti olarak son MYK toplantımızı yaptık. Toplantımız yaklaşık 4 saat sürdü. Bu toplantıda bütün üyeler ittifakla ilgili kendi görüşlerini açıkladılar. Artık ittifak ile ilgili toplantılarımız sona erdi. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’a bu konuda tam yetki verildi.

Ayrıca bizim prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz son derece hassas. Bu nedenle tüm bu hassas dengeler göz önünde bulundurularak karar verilecektir. Yapılacak bu değerlendirmelerden sonra Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi adına Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağımıza karar verecek” dedi.

Kararın Pazartesi günü Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından bir açıklama ile duyurulmasının planladığını belirten Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, açıklama yapılacak saatin ise henüz belirlenmediğini ifade etti.(Ali ALAKOÇ)