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YRP Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan’ın seçim startından sonra çalışmalara başlandı. YRP İl ve Merkez İlçe Teşkilatı yöneticileri de köy ve mahalle ziyaretlerine önem veren parti yöneticileri Ovasaray Köyünü ziyaret etti.

Ziyarete YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge ve parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaretten memnun kaldıklarını söyleyen Ovasaray halkı YRP’den umutlu olduklarını belirtti.

Parti yöneticileri de Ovasaraylılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.