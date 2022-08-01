Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ve beraberindeki heyet Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek, dernek yöneticileriyle bir süre görüştü.

Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya gelen YRP Merkez İlçe Başkanı Güler ve beraberindeki heyetin ziyaretinde gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunularak EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar” sorunu üzerinde de duruldu.

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntılarına da değinilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Kınıklı, YRP Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ve beraberindeki Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özten ve Mehmet Akif Bilge’ye heyete teşekkür etti. (Yeriş KUŞCU)