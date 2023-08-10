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YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu Çorum’daki tüm mahallelere, mahalle başkanlarının atamasını İl başkanlığında yapılan toplantının ardından gerçekleştirdi.

Nuri Kuşçu, “Her şeyimizle noksansız yerel seçimlere hazırız ve sahaya güçlü kadromuzla iniyoruz. Mahallelerimize atanan, davamıza inanmış başkanlarımıza emanet onlara güvenimiz tam gerekli çalışmaları yapacaklarından eminiz. Genel seçimlerdeki yakalamış olduğumuz ivmeyi ve heyecanı kaybetmeden yerel seçimlerde de görevimizi fazlasıyla yerine getireceğiz Allah’ın izniyle” dedi.

Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge ile İl, İlçe teşkilat mensuplarına göstermiş olduğu özverili çalışmasından dolayı teşekkür etti.