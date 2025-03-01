Parti İl Binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kuşcu, İmralı canisinin muhatap alınmasına karşı olduklarını söyledi.

Kuşcu, açıklamasında şunları söyledi: "Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD'nin oluşturduğu 150 bin kişilik bir ordu var. Bunlarda sadece ağır silahlar yok, uçak ve tank yok. Bütün ağır teçhizatlı bunun haricindeki silahlar mevcut. Dolayısıyla böyle bir yapılanmanın olduğu yerde PKK silah bıraksa ne olur bırakmasa ne olur. Şehit ailelerin de bizlerin de canımız acımıştır. Son derece vahim bir durum devletin bu şekilde bir terör elebaşını muhatap almasını doğru bulmuyoruz."