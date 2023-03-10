YRP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, depremden etkilenen 11 ilden adaylık için başvuracak depremzedelerden ücret alınmayacağı kaydedildi.

23 Kasım 2018 yılında Dr. Fatih Erbakan tarafından, Milli Görüş çizgisinde ‘Yaşanılabilir bir Türkiye’ ve ‘Yeniden Büyük Türkiye’ hedefleriyle kurulan Yeniden Refah Partisi’nde ilk seçim heyecanı yaşanıyor. Yapılan açıklamada 4 yılda 81 il ve 922 ilçede örgütünü kuran partinin 300 bin resmi üyesi ile 2 büyük olağan kongresini gerçekleştirdiği de belirtildi.

BAŞVURULAR ALINIYOR

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlere çok az bir süre kala Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan duyuru ile 81 ilde milletvekili aday adaylığı için başvurular alınmaya başlandığı açıklandı. YRP’den milletvekili aday adaylığı için başvuracak kişilerin kendilerine en yakın il ve ilçe başkanlıklarına başvuru formları ile müracaat edebileceği, ayrıca Milletvekili Aday Adaylığı Başvuru Formu’nun https://yenidenrefahpartisi.org.tr/page/2023-genel-secimler-milletvekilligi-aday-adayligi-basvuru-formu/2460 adresinden indirilebileceği dile getirildi.

Yeniden Refah Partisi’nde milletvekili aday adaylığı için başvurular 17 Mart 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

(Haber Merkezi)

