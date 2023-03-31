Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan temayül yoklamasını YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Pamukçu ve MKYK Üyesi Yahya Coşkunsu yönetti.

Çorum İl, merkez İlçe teşkilatı ile ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları ve delegelerin katılım sağladığı temayül yoklamasında 484 kişi oy kullandı. 28. dönem milletvekilliği için temayüle katılan aday adayları 1-Ferhat Yeğen, 2-Feyzullah Çatalpelit, 3-Hatem Yağmur, 4-Mikdat Şahin, 5-Muahmmed Emin Zorlu, 6-Osman Vargeloğlu, 7-Ömer Karslı, 8-Ömer Ayhan Taran, 9-Reha Kürkcü, 10-Savaş Şimşek, 11-Suat Ardıç, 12-Yasin Güler’den oluştu. Aday adaylarının 3 Nisan 2023 Pazartesi günü Genel Merkez’de mülakata katılacağı ve sıralamanın belli olacağı öğrenildi.

YRP Çorum İl Başkanlığı Sözcüsü Av. Muhammed Emin Zorlu, seçime kendi adayları ile katılacaklarını hatırlatarak hak ve hakikat yolunda, ilimizi en iyi ve en etkin şekilde temsil etmeye hazır olduklarını kaydetti.



(Volkan SINAYUÇ)

