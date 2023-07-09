Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği sosyal tesisleri hizmete açıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi Velipaşa Hanı içerisinde yer alan Çorum yemekleri konseptindeki restoranın da 10 Temmuz Pazartesi günü açılacağının müjdesini verdi.

Başkan Aşgın, “Göreve geldikten sonra yedi noktaya sosyal tesis yaptık. Sosyal tesislerimiz hakikaten çok güzel bir işlev görüyor. Şimdi de Velipaşa Hanı içerisinde ilk kez sosyal tesis mantığıyla bir restoran açacağız. Yöresel yemeklerin yer alacağı restoran diğer sosyal tesisler gibi Çorum belediyesi tarafından işletilecek. Uygun fiyatlarla yöresel yemekler halkımıza ve misafirlere sunulacak. Şehir dışından misafirlerimiz geldiği zaman İskilip dolmasından Çorum baklavasına kadar birçok yöresel yemek çeşidi ikramında bulunabileceğimiz bir restoranımız olacak.” dedi.

Açılış töreninin 10 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de yapılacağını duyuran Başkan Aşgın “Binlerce yıllık kadim Çorum mutfağımızın onlarca lezzetinin yer aldığı Yöresel Çorum Mutfağı’nın açılışına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.