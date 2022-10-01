Ve Efeler parkeye iniyor… Alpaslan Endüsti Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde 2022-2023 Sezonu yarın oynanacak maçlarla start alıyor. Ligde ilk kez boy gösterecek olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonu Tokat deplasmanında, Niksar Belediye maçıyla açacak.

Geçtiğimiz sezon, play-off maçları sonunda 1.Lig’e yükselen ve Çorum voleybol tarihinde en üst lige ulaşan takım olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezonda da Efeler Ligi’ne yükselmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, sezona iddialı bir kadro ile giren Çorum temsilcisi, B grubundaki ilk maçına yarın çıkacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Tokat deplasmanında, Niksar Belediye ile karşılaşacak. Erbaa Spor Salonu’nda oynanacak maç, saat 14.00’te başlayacak.

Niksar maçının Çorum’daki hazırlıklarını dün tamamlayan kırmızı-siyahlılar, bugün saat 15.30’da, Erbaa Spor Salonu’nda yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başlayacaklar. Başantrenör Yusuf Biçer nezaretindeki Çorum temsilcisi, Niksar’ı yenip, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Grupta, haftanın diğer maçlarında ise, Bingöl Solhanspor’la Hatay Erzin Yeşilkent, Ankara TVF Spor Lisesi ile Ankara Anadolu Voleybol, Diyarbakır Yenişehir Belediye ile Ordu Akkuş Belediye ve Gümüşsü Gümüşhanespor’la Hakkâri Gençlik Sportif Faaliyetler karşılaşacak. Kayseri Develi Belediye’nin ligden çekilmesi nedeniyle Gaziantep Gençlikspor haftayı BAY geçecek.

(Hüseyin AŞKIN)

