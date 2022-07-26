Gelecek Partisi Genel Merkez Yöneticilerinden oluşan heyet, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve esnaf ziyaretinin ardından İl Başkanlığı binasında bir basın toplantısı düzenledi.

Tarım Politikaları Başkanı Ali Akmaz, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Etik Kurul Üyesi Rumi Bekiroğlu, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Sevimli, Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum Koordinatörü Avni Erdemir, İl Başkanı Barış Coşgunsu, Merkez İlçe Başkanı Muhammet Taha Derin ve partililerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün, “Hem sanayi hem tarımda ciddi sıkıntılar var. Çorum’u gördüğümüz kadarıyla en büyük eksiği kendi kendine yetme iradesi gösteren bir il olmakla birlikte siyasi gücü bugüne kadar alamamış” dedi.

“ÇORUM EN ÇOK YATIRIMI DAVUTOĞLU ZAMANINDA ALDI”

“Çorumlu olmamasına rağmen alabildiği tek dönemin genel başkanımızın Başbakanlığı dönemi olduğunu söylemek çok abartı olmayacaktır” diyen Ün, “Özellikle lojistik alanda yaşanan sıkıntı nedeniyle Başbakanlığı döneminde genel başkanımız Ahmet Davutoğlu bir fizibilite çalışması başlatmıştı ama ondan sonra tren yolu projesi Çorum’u yine es geçmiş. Çorum burada yine Ankara’nın üvey evladı muamelesi görmeye devam etmiş” dedi.

“TÜRKİYE, YOLSUZLUK VE YÖNETİM YÜZÜNDEN KRİZDE”

Türkiye’nin içinde bulunduğu krizin temelinde “yönetim krizi” yattığını kaydeden Ün, “Biz Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra memleketin bütün sorunlarıyla alakalı çok hızlı bir mutfak çalışmasına giriştik. Ekonomik dar boğaz aslında yolsuzluklardan ve yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır. Savaş ortamındaki ülkelerin bile paraları değer kaybetmezken, bizim paramız kat kat değer kaybetti. Satın alma gücümüz her geçen gün geriye düşüyor. Ekonomide yarıştığımız ülkelerde küme düştük. Bu bir ekonomik kriz değildir, yönetim krizidir. Yolsuzluk ve yönetim krizi nedeniyle ekonomik krizdeyiz” ifadelerini kullandı.

“YOLSUZLUK MEKANİZMASI TÜRKİYE’Yİ SARDI”

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Abdullah Güzedülger, Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de yolsuzluk meselesinin sürekli devam ettiğini belirtti.

Güzedülger, “1500’lü yıllarda kadıların rüşvet almadan davalara bakmadığını, devlette memuriyete atanmak için yolsuzluk yapıldığını biliyoruz. Türkiye’nin yolsuzluk tarihi çok eski. Son 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte arttığını gördük. Adını da ‘Sistemik Yolsuzluk’ olarak tanımlıyoruz. Yolsuzluk mekanizmasının Türkiye’yi sardığını görüyoruz. Türkiye’ye temiz siyaseti getireceğiz. Liyakatin öne çıktığı, torpilin, kayırmanın söz edilmediği, hak edenin hak ettiğini aldığı, adil yargı düzeni kurulması için içimizde bir ateş var ve bütün mücadelemiz bunlar için” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK DENGELER YERİNDEYKEN YAPILAN YOLSUZLUK HİSSEDİLMİYOR”

Sistemik yolsuzluk düzeninin en belirgin sonuçlarının gündelik hayatta görüldüğünü kaydeden Güzedülger, şunları söyledi:

“Ekonomik dengeler yerindeyken yolsuzluk yapmaya başlandığında bunu siz bilirsiniz ama toplum hissetmez. Çünkü bu durum henüz çarşıya, pazara, sokağa yansımamıştır. Yolsuzlukta belli bir seviyeye gelindiği zaman toplum bunu market alışverişinde, ödediği vergilerin hazineye borçlanmasını karşılamadığını gördüğü zaman, petrol istasyonlarına girdiği zaman toplum yolsuzlukların kendisine maliyet olarak döndüğünü görür.

Türkiye’de artık maalesef herkesin yolsuzluk yapacağına dair inanç var. Hangi yönetim gelirse gelsin toplum yolsuzluk yapacağına dair bir inanç oluştu. Çünkü bugüne kadar temiz siyaset yapmayı şiar edinen yapıyla karşılaşmış değil, çok nadir örnekleri var. Bunlardan bir tanesi Necmettin Erbakan hükümeti olarak söyleyebilirim. Onun dışındaki hükümetlerde yolsuzluk, şaibeler oldu.

“İKİNCİ KUVA-İ MİLLİ MÜCADELESİNİ BAŞLATIYORUZ”

“Herkesin siyasi tercihleri olabilir ama biz Gelecek Partisi olarak geleneksel siyasetten uzaklaşalım diyoruz’ ifadesini kullanan Gelecek Partisi Tarım Politikaları Başkanı Ali Akmaz, “Çorum’da 5.8 milyon dekar ekim alanı var. Bu ekim alanından gereken karşılığı alamıyor” dedi.

Tarımda üç temel sıkıntının bulunduğunu anlatan Akmaz, “Birincisi, destek ve teşvikler çalışan ve üreten çiftçiye verilmiyor. Üretim mekanizması dönmüyor. İkinci temel çıkmazımız ise çiftçi deneme-yanılma yoluyla üretim yapıyor. Böyle üretim olmaz. Bir bölgenin ekolojisi hangi üretime müsaitse o bölgede o üretim desteklenir. Çorum’un üretimiyle Amasya’nın üretimi örtüşmez.

Amasya’da sebze ve meyveyi destekleyeceksin, Çorum’da tahılları destekleyeceksin. Edirne’den Kars’a aynı destek verilmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde tarımsal alanda kendi ülkesinde yetiştirilen ürün ithal edilmez.

Devlet çaresini bulur, arz açığını destekler ve teşvik verir” dedi.

(Tugay GÖKTÜRK)