B.D., Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde karşılaştığı ve daha önceden husumet yaşadığı İ.K.’ya, üzerinde taşıdığı bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan İ.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan İ.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren B.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



