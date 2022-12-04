Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada alınan kararla ülke genelinde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehir içi yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, 1 Aralık 2022-1 Nisan 2023 tarihleri arasında il sınırları içerisinde de kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5’nci maddesinde; “Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiş, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır. şeklinde hüküm altına alınmıştır.

Çorum Valiliği’mizin kararıyla, Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehir içi yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda da 1 Aralık 2022 – 1 Nisan 2023 tarihleri arasında il sınırlarımız içerisinde de kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren şehir içi ve şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanımına yönelik denetimler yapılacaktır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların 4 mm’den az olmayacak şekilde tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri; kamyonet minibüs ve otomobillerin 1.6 mm’den az olmamak üzere tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekmektedir.

Kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan işletenler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi hükmü doğrultusunda 1.152TL idari para cezası uygulanacaktır.”

(Volkan SINAYUÇ)

