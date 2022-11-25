Ulaşım Hizmetleri Müdürü Memduh Uygun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer, Toplu Taşıma İdare Amiri Kerim Yılmaz ve Toplu Taşıma Hizmet Sorumlusu Hayrettin Almacı’nın da katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, günlük yolcu taşıma kapasitesinin 25 binden 42 bine çıktığını söyledi.

Toplu ulaşım şoförlerinin önemli bir görevi ifa ettiklerini belirten Çöplü, “Toplu taşımanın yükünü sizler çekiyorsunuz. Bir yandan araç sayısını artırıyor diğer yandan hizmet kalitesini de yukarılara çekiyoruz. Toplu ulaşımdan yararlananların sayısı da giderek artıyor. Toplu ulaşımı kullananların sayılarının artışında toplu ulaşım hizmetini artık Belediyemiz eliyle yapılmasının etkisi çok büyük. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için elimizden gelenin fazlasını yapmamız lazım. Hepinizin emeğine sağlık. Çorumlu hemşehrilerimize daha iyi hizmet etmek için daha çok çalışacağız.” dedi.

Çorum Belediyesi’nin toplu ulaşımda iyi bir yerde olduğunu ve daha iyi yerlere geleceklerine inandığını ifade eden Ulaşım Hizmetleri Müdürü Memduh Uygun da yaptığı konuşmada Hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için kurumsal kimliğimizi koruyacağız.” diye konuştu.

Toplu Taşıma İdare Amiri Kerim Yılmaz ve Beltaş A.Ş Toplu Taşıma Hizmet Sorumlusu Hayrettin Almacı da yaptıkları konuşmada şoförlerin uyması gereken kurallarla ilgili bilgiler verdi. (Haber Merkezi)

