Olay, gece saatlerinde Sungurlu-Çorum yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolcu otobüsünde seyahat eden Ferdi Demirbilek (27) ile şoför arasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Demirbilek, Arifagazili köyü yakınlarında otobüsten indirildi. Otobüsten indirildikten sonra ana yolda yürürken Demirbilek'e, Hayati T. (54) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşen Demirbilek, feci şekilde hayatını kaybetti. Demirbilek'in cansız bedeni, incelemenin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.