Çorum’da gece saatlerinde yolcu otobüsü ile traktörün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Aydemir A. İdaresindeki 53 HR 550 plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara Karayolu Konaklı mevkiinde aynı yönde seyreden Sezai A.’nın kullandığı saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma sevk edildi.

Kazada otobüs içerisinde seyahat eden 5 yolcu ile traktör sürücüsü Sezai A., yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Otobüste bulunan diğer yolcular firmaya ait başka bir araca aktarılırken, kaza nedeni ile tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.