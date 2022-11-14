Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile partilerin grup başkanları, İstanbul-Taksim’deki terör olayını kınayan birer konuşma yaptılar.

İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Remzi Pektaş, müdürlüğün bütçesi ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2023 yılı bütçesi için 46 milyon 380 bin TL öngördüklerini belirten Pektaş, bütçe kalemlerini ise şu şekilde açıkladı: “Kırtasiye alımları 30 bin TL, diğer alımlar 10 bin TL, mahkeme harç ve giderleri 250 bin TL, ilan giderleri 100 bin TL, avadanlık ve yedek parça alımları 40 bin TL, bakım ve onarım giderleri 50 bin TL, sosyal tesis bakım onarım giderleri 400 bin TL, asfalt plent tesisi doğalgaz alımı 750 bin TL, yol yapım giderleri 27 milyon TL, arazi alım ve kamulaştırma giderleri 250 bin TL, yama malzeme alımı 5 milyon TL, trafik işaret levhası 1 milyon TL, kilit taşı malzeme alımı 5 milyon TL, HDPE boru alımı giderleri 1.5 milyon TL, sanat yapım işi giderleri 5 milyon TL.”

(Taner ŞİMŞEK)

