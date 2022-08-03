Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yol çizgi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çorum Belediyesi ekiplerinin, trafik ve yaya güvenliğini artırmak için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, mevcutta var olan, ancak zamanla kaybolmaya yüz tutmuş ve yeni asfalt atılan yollarda yaya ve yol çizgi çalışmalarının şehir genelinde devam ettiğini açıkladı.

Başkan Yardımcısı Çöplü, “Ekiplerimiz, Şenyurt Caddesi, Osmancık Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Gazi Caddesi, Dr. İlhan Gürel Caddesi ve Akşemseddin Caddesi’nde ihtiyaca göre şerit ayırıcı, bordür boyama, yaya çizgisi ve yol çizgi çalışmalarını gerçekleştirdiler” dedi. (Haber Merkezi)