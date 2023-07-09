Asgari ücretli, kamu çalışanı ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamların ellerine geçmeden iktidarın A’dan Z’ye tüm tüketim mallarına zam yaptığının belirtildiği açıklamada, “Seçim öncesi sözde ‘kurtuluş’ reçeteleri sunan iktidar, seçim biter bitmez gerçek yüzünü gösterdi. Halkın boğazını sıkıyor, yerli ve yabancı sermaye grubu tekelleri memnun etmeye devam ediyor. Ekonomide kurtuluşun müjdesi olarak sunulan Mehmet Şimşek’in de çare olmadığı ortaya çıktı” denildi.

EMEP Çorum İl Örgütü’nce yapılan açıklamada, AKP iktidarının ekonomi politikalarının yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yaptığı belirtilirken, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

“Asgari ücretliler, memurlar ve emeklilere yapılan zam, daha ceplerine girmeden eridi. İktidar Motorlu Taşıt Vergisi’ni bir kereye mahsus yüzde yüz artırdı. Yetmedi sigara ve içkideki ÖTV’yi artırdı. Ekmek zammıyla birlikte çaya, kahveye yapılan zamlar, benzine, motorine zamlar her gün yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Bundan sonra yapılacak zamlar da olacak. TL’nin değer kaybetmesi hızla devam ediyor. Halkın alım gücü azalıyor, her gün dünü arar oluyor. Marketlerdeki fiyat artışları da günlük oluyor. Artık halkın ekonomik olarak yarını güvencede değil.”

“MÜCADELEDEN BAŞKA SEÇENEK YOK”

“AKP iktidarı, seçim biter bitmez gerçek yüzünü gösterdi. Halkın boğazını sıkıyor, yerli ve yabancı sermaye grubu tekelleri memnun etmeye devam ediyor. Ekonomide kurtuluşun müjdesi olarak sunulan Mehmet Şimşek’in de çare olmadığı ortaya çıktı. Uygulanan para politikalarının sonucu yoksullar daha yoksul, zenginler daha zengin olmaya devam ediyor. Artık zamlar, zulüm ve işkence oldu. Zamları kabul etmediğimizi, uygulanan ekonomik politikaya tepkimizi hep birlikte göstermeliyiz. İktidar vergilerle ekonomik krizin yükünü halkın sırtına yıkmaya devam ediyor. Mücadeleden başka seçenek yok. Yoksulluk kader değil. Halkımızı Emek Partisi’ne katılmaya ve birlikte mücadeleye çağırıyoruz.”