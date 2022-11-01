Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda konuşan Özdel, Kale ve çevresindeki kentsel dönüşüm ile birlikte mağdur edildiklerini belirten yurttaşların sorunlarını gündeme taşıdı.

Kale Mahallesi’nde bulunan 9.43 hektar büyüklüğündeki alanın Cumhurbaşkanlığı kararı ile riskli alan olarak işaretlendiğini kaydeden Özdel, “Bu alan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş ve TOKİ tarafından planlaması yapılmıştır.

Şimdi ise söz konusu alanın uzlaşma işlemleri için GEDAŞ isimli bir şirket ile anlaşma yapmıştır. Söz konusu uzlaşma işlemlerine dair Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter imzalı davet yazıları vatandaşlara gönderilmektedir.

Vatandaşlar söz konusu yerlerde yapılan uzlaşma görüşmelerinde mağdur edildiklerini belirtmektedirler. Öncelikle vatandaşların kamu otoritesi eli ile mağdur edilmemesi gerekir. Burası kentsel dönüşüm adı altında villa projelerine açılmakta, yoksul halkın malı ise yok pahasına satın alınmaktadır.

Vatandaşlar arsalarını vermek istemediklerinde ise vatandaşa ‘burada yapılacak konut sayısı 277 civarında almazsanız size bir şey kalmaz, sonradan almak isteseniz de vermeyiz’ şeklinde sözlerle baskı kurulmaya çalışılmaktadır” dedi.

Vatandaşlarla yaptıkları görüşmede üç temel hususun ortaya çıktığını belirten Ahmet Özdel, şunları söyledi:

“200 m2 fazla arsası ve evi olanlar, daha düşük miktarda arsası olanlar ve işyerleri olanlar. Özellikle düşük miktarda arsası olanların elinden bu arsalar yok pahasına alınmakta ve vatandaş mağdur edilmektedir.

Belediye, kentsel dönüşüm ve Kale ve çevresinin düzenlenmesi adı altında vatandaşın malını ucuza almakta, vatandaş mağdur olmaktadır. Söz konusu projelerde 28’e yakın villa bulunmakta ki bu villaların milyonlarca TL’ye satılması söz konusu. Vatandaşa ise 2+1 93 metrekare konut verilmekte ve onun da taksitlerle ödenmesi talep edilmektedir.

Bilindiği gibi özellikle 2022 yılında emlak fiyatlarının % 300-%500 artığı günümüzde arsa fiyatlarının çok düşük tutulması özellikle düşük miktarlı arsası olan vatandaşlarımızı mağdur etmektedir.

Kale Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanında taşınmazı bulunan vatandaşlarımıza sesleniyorum, malınıza ve hakkınıza sahip çıkın, belediye yönetimine de sesleniyorum, vatandaşın malını yok pahasına almayın, vatandaşı mağdur etmeyin.” (Taner ŞİMŞEK)

